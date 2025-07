Em nome do presidente dos EAU, Shakhboot bin Nahyan participa de reunião semestral de coordenação da União Africana na Guiné Equatorial

ABU DHABI, 13 de julho de 2025 (WAM) — Em nome do presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, o xeique Shakhboot bin Nahyan Al Nahyan, ministro de Estado, participou da Reunião Semestral de Coordenação da União Africana (AUMYCM), realizada em Malabo, na Guiné Equatorial.

Durante o encontro, o xeique Shakhboot bin Nahyan proferiu um discurso no qual reafirmou o compromisso dos EAU em fortalecer sua parceria estratégica com os países africanos. Ele destacou iniciativas-chave em setores vitais, como saúde, energia renovável, infraestrutura, educação, desenvolvimento e segurança alimentar.

Além disso, ressaltou a dedicação contínua dos Emirados Árabes Unidos em ampliar a cooperação com os Estados-membros da União Africana em áreas de interesse comum, como ação climática, inovação digital, empoderamento de jovens e segurança alimentar.

Na presença de chefes de Estado que participaram do AUMYCM, o xeique Shakhboot bin Nahyan e Mahmoud Ali Youssouf, presidente da Comissão da União Africana, assinaram um Memorando de Entendimento (MoU) para uma parceria estratégica em saúde entre o Ministério das Relações Exteriores dos EAU e a União Africana.

Durante a cerimônia de assinatura, o xeique Shakhboot bin Nahyan declarou: “Este memorando reflete nossas aspirações compartilhadas de alcançar um impacto tangível e sustentável nas comunidades africanas — aspirações que servem como base para uma cooperação de longo prazo no setor de saúde.”

O acordo reafirma o compromisso dos Emirados Árabes Unidos e do presidente xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan em promover a saúde pública, apoiar os sistemas de saúde e melhorar o acesso a serviços médicos essenciais.

A participação do xeique Shakhboot bin Nahyan no AUMYCM destaca o compromisso dos EAU com a cooperação multilateral e com o fortalecimento de parcerias duradouras, baseadas no respeito mútuo e em uma visão compartilhada.