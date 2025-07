Em parceria com a OMS, Emirados concluem primeira fase de projeto conjunto para avaliar e melhorar saúde e nutrição em Socotra

SOCOTRA, 14 de julho de 2025 (WAM) — Equipes de campo dos Emirados Árabes Unidos e da Organização Mundial da Saúde (OMS), em estreita coordenação com o Ministério da Saúde Pública e População do Iêmen, concluíram a primeira fase de uma avaliação de referência abrangente na ilha de Socotra, no Iêmen.

A operação, composta por várias etapas, teve início no fim de maio e prevê quatro visitas de campo programadas ao longo de um ano, com equipes conjuntas de ambas as entidades.

A avaliação marca a fase inicial de um programa abrangente em Socotra, com o objetivo de reduzir, nos próximos dois a cinco anos, em 20% a mortalidade relacionada à saúde precária e à desnutrição, por meio de uma abordagem integrada de fortalecimento do sistema de saúde. A etapa de referência abrangeu 38 áreas de enumeração (vilarejos) em 29 subdistritos da ilha.

De acordo com os resultados preliminares, 93% das unidades de saúde-alvo foram inspecionadas. Dados foram coletados de 4.214 domicílios como parte do processo de listagem das residências. As equipes de campo realizaram mais de 930 entrevistas com responsáveis por crianças, aferiram medidas antropométricas de crianças e mães elegíveis — superando a meta inicial — e organizaram 12 grupos focais com diferentes segmentos da comunidade.

As 15 entrevistas planejadas com informantes-chave — abrangendo autoridades locais e nacionais, agências doadoras e das Nações Unidas — foram todas realizadas. As equipes também conduziram 546 entrevistas de saída com pacientes, colhendo opiniões dos beneficiários sobre os serviços prestados, número que também superou a meta original.

A avaliação entra agora na fase de depuração, verificação e análise de dados, que resultará em um relatório final descrevendo o estado atual da saúde maternoinfantil e da nutrição da comunidade, além da capacidade e desempenho das unidades de saúde — incluindo a preparação para emergências sanitárias — para embasar o planejamento das próximas etapas da intervenção. O objetivo é garantir que as ações estejam alinhadas às necessidades da população e às prioridades das unidades de atendimento.

As próximas fases do projeto conjunto incluem a aquisição e distribuição de suprimentos médicos e não médicos, contratação e envio de especialistas e prestadores de serviço, programas de capacitação técnica e campanhas de conscientização comunitária. As atividades serão implementadas em coordenação com a OMS, o Ministério da Saúde Pública e População e outros parceiros, assegurando alinhamento com as estratégias nacionais de saúde.

Os esforços refletem a abordagem humanitária baseada em dados dos Emirados Árabes Unidos, realizada em parceria com organizações internacionais de saúde, visando impacto sustentável e melhoria dos indicadores sanitários entre populações vulneráveis.