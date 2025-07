Emirados Árabes Unidos fortalecem cooperação em propriedade industrial com Espanha e Marrocos

GENEBRA, 14 de julho de 2025 (WAM) — O Ministério da Economia e Turismo dos Emirados Árabes Unidos assinou dois memorandos de entendimento com o Escritório Espanhol de Patentes e Marcas e com o Escritório Marroquino de Propriedade Industrial e Comercial, com o objetivo de ampliar a cooperação no desenvolvimento da propriedade intelectual no país, em conformidade com as melhores práticas internacionais.

Os acordos foram firmados durante a participação da delegação emiradense na 66ª série de reuniões das Assembleias dos Estados-Membros da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), em Genebra, com a presença do ministro da Economia e Turismo, Abdullah bin Touq Al Marri.

Os memorandos abrangem áreas estratégicas como transformação digital, formação de talentos e fortalecimento da coordenação nos processos de registro de patentes e propriedade industrial. Também preveem o uso de tecnologias avançadas — como inteligência artificial — para apoiar a busca e a classificação de patentes.

Bin Touq destacou o compromisso contínuo dos Emirados em construir um ecossistema robusto de propriedade intelectual e fomentar parcerias globais. Ele afirmou que a cooperação com Espanha e Marrocos representa um avanço importante na troca de conhecimento técnico, na modernização dos procedimentos de registro e na adoção de padrões internacionais de conformidade.