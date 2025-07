Ministério da Energia e Infraestrutura lança projeto estratégico para ampliação da Emirates Road

ABU DHABI, 14 de julho de 2025 (WAM) — O Ministério da Energia e Infraestrutura dos Emirados Árabes Unidos anunciou o lançamento de um projeto estratégico para ampliar e modernizar a Emirates Road, como parte de um plano nacional para enfrentar os desafios do congestionamento viário.

A iniciativa reflete o compromisso do país em desenvolver uma infraestrutura inteligente, resiliente e sustentável que impulsione o crescimento econômico, melhore a qualidade de vida e aumente a eficiência da malha viária federal.

O projeto será realizado em colaboração com entidades governamentais locais e deverá gerar impactos positivos concretos na mobilidade, no transporte de cargas e na fluidez dos serviços em todo o território nacional.

Entre as principais intervenções está a ampliação da Emirates Road de três para cinco faixas em cada sentido, ao longo de 25 quilômetros, no trecho que vai do entroncamento Al Badee, em Sharjah, até o emirado de Umm Al Quwain. A capacidade da via será elevada para aproximadamente 9 mil veículos por hora, um aumento de 65%.

A iniciativa também inclui a reestruturação completa do entroncamento nº 7, com a construção de seis viadutos direcionais, totalizando 12,6 quilômetros de extensão e capacidade conjunta para 13.200 veículos por hora. Além disso, serão criadas vias auxiliares em ambos os lados da Emirates Road, com extensão de 3,4 quilômetros.

Com custo estimado em 750 milhões de dirhams (cerca de US$ 204 milhões), o projeto está previsto para começar em setembro de 2025 e terá duração de dois anos. Um dos principais objetivos é regular o fluxo viário e alcançar os mais altos padrões de segurança para os usuários. A obra promete reduzir em até 45% o tempo de deslocamento entre Ras Al Khaimah, Umm Al Quwain, Sharjah e Dubai.

A Emirates Road é uma das vias federais mais utilizadas do país, e a ampliação deve contribuir significativamente para reduzir a densidade do tráfego, melhorar o tempo de viagem e garantir maior fluidez. O projeto está sendo executado de acordo com os mais elevados padrões internacionais de engenharia de infraestrutura, priorizando eficiência, segurança e qualidade.

O ministro da Energia e Infraestrutura, Suhail Mohamed Al Mazrouei, afirmou que a iniciativa integra os esforços do ministério para desenvolver soluções sustentáveis e eficazes frente aos congestionamentos, tema que recebeu destaque durante as Reuniões Anuais do Governo dos Emirados.

“Este projeto representa um passo importante rumo à visão dos Emirados de estabelecer uma malha rodoviária integrada que atenda às necessidades da população e do crescimento econômico. Melhorar a eficiência das estradas e modernizar os principais entroncamentos vai reduzir o tempo diário de deslocamento, aumentar a satisfação da comunidade e apoiar o desenvolvimento sustentável, promovendo uma mobilidade fluida e melhorando a qualidade de vida”, declarou.

Al Mazrouei acrescentou que a iniciativa faz parte de uma visão abrangente voltada ao fortalecimento da infraestrutura de transportes, com base nos mais altos padrões técnicos e de engenharia, consolidando o país entre as nações líderes em soluções sustentáveis alinhadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e ao fortalecimento dos serviços logísticos integrados.

Já o subsecretário de Infraestrutura e Transporte, Eng. Hassan Al Mansouri, destacou que o projeto será executado com forte ênfase na sustentabilidade de longo prazo e que a Emirates Road é uma das principais vias federais sob a gestão do ministério, essencial para o fluxo entre as cidades emiradenses.