Xeique de Sharjah aprova AED 335 milhões em apoio habitacional para 431 famílias

SHARJAH, 14 de julho de 2025 (WAM) — O xeique Dr. Sultan bin Mohammed Al Qasimi, membro do Conselho Supremo e governante de Sharjah, aprovou um novo lote de beneficiários de apoio habitacional no emirado, destinado a casos urgentes, com um orçamento de 335 milhões de dirhams (AED).

Ao todo, 431 famílias serão contempladas, entre as quais 133 que atualmente vivem em imóveis alugados, 201 que moram em residências superlotadas com parentes, 61 que ocupam casas herdadas e 36 que vivem em moradias antigas e sem condições estruturais.

Todos os pedidos se enquadram na categoria de concessão, e os beneficiários receberão casas prontas fornecidas pelo governo.

O anúncio foi feito por Khalid bin Butti Al Muhairi, presidente do Departamento de Habitação de Sharjah, durante participação por telefone no programa “Linha Direta”, transmitido pela Autoridade de Rádio e Televisão de Sharjah.