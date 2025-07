Corrida Zayed 2025–2026 se expande para seis destinos globais

ABU DHABI, 14 de julho de 2025 (WAM) — O Comitê Organizador Superior da Corrida Zayed anunciou o lançamento da temporada 2025–2026 com uma expansão histórica para seis destinos globais: China, Brasil, Emirados Árabes Unidos, Egito, Estados Unidos e Hungria.

Pela primeira vez, a prova será realizada na China, no Brasil e na Hungria, refletindo sua crescente influência humanitária e esportiva em três novos continentes.

Inspirada no legado do Pai Fundador dos Emirados Árabes Unidos, o xeique Zayed bin Sultan Al Nahyan, a corrida busca promover a solidariedade social, o espírito de doação e a generosidade em escala global.

Durante uma coletiva de imprensa no Hotel ERTH, em Abu Dhabi, o general de divisão reformado Mohammed Hilal Al Kaabi, presidente do Comitê Organizador Superior, afirmou que a expansão reflete a confiança internacional na missão do evento e no impacto gerado sobre instituições beneficentes e humanitárias.

Ele acrescentou que a temporada começará em 21 de setembro, em Pequim, com uma inédita corrida de robôs de 5 km, além das provas tradicionais de 10 km e 5 km, oferecendo um total de US$ 30 mil em prêmios.

A segunda etapa será no Rio de Janeiro, em 5 de outubro, seguida pelo retorno a Abu Dhabi, em 29 de novembro, coincidindo com o Dia Nacional dos Emirados Árabes Unidos e com prêmios de 1,5 milhão de dirhams (AED). O Cairo sediará a quarta etapa, em 26 de dezembro, com 20 milhões de libras egípcias (EGP) em prêmios. A quinta corrida será em Miami, em 31 de janeiro de 2026, e a temporada se encerrará em Budapeste, em maio de 2026.

Al Kaabi destacou que as edições futuras continuarão crescendo sob a liderança do governo dos Emirados e do xeique Hamdan bin Zayed Al Nahyan, representante do governante na região de Al Dhafra.

Aref Hamad Al Awani, secretário-geral do Conselho de Esportes de Abu Dhabi, reafirmou o apoio à corrida durante o Ano da Comunidade e ressaltou a inclusão de idosos nas próximas edições.

Mohammed Haji Al Khouri, diretor-geral da Fundação Khalifa bin Zayed Al Nahyan, afirmou que a expansão internacional reforça o impacto humanitário global do evento.

Ahmed Sari Al Mazrouei, secretário-geral do Crescente Vermelho dos Emirados, expressou apoio integral à corrida em todas as localidades.

Yaqoub Al Saadi, presidente dos Canais Esportivos de Abu Dhabi, confirmou a cobertura global contínua do evento, destacando o papel dos Emirados Árabes Unidos na promoção de causas humanitárias.

Lançada em Abu Dhabi em 2001, a Corrida Zayed ganhou dimensão internacional em 2005, com sua primeira edição no exterior, em Nova York, e posteriormente no Cairo, em 2014. A prova apoia pacientes com doenças crônicas, financia hospitais infantis e pesquisas, além de promover a conscientização em saúde e o incentivo a um estilo de vida ativo.