Príncipe herdeiro de Fujairah participa da formatura de 112 alunos de escolas técnicas

FUJAIRAH, 14 de julho de 2025 (WAM) — O xeique Mohammed bin Hamad Al Sharqi, príncipe herdeiro de Fujairah, destacou o papel fundamental da educação na construção de um futuro baseado no conhecimento e no aprendizado, além de seu valor como investimento no desenvolvimento intelectual — considerado por ele um dos pilares do progresso das sociedades.

A declaração foi feita durante a cerimônia de formatura de 112 estudantes do ensino médio das Escolas de Tecnologia Aplicada de Fujairah, referente ao ano letivo de 2024–2025, realizada no hotel Al Bahar.

O príncipe herdeiro ressaltou o compromisso do xeique Hamad bin Mohammed Al Sharqi, membro do Conselho Supremo e governante de Fujairah, com o desenvolvimento do setor educacional e com o apoio às suas necessidades, fundamentado na importância de investir no capital humano e capacitá-lo para contribuir de forma efetiva com o progresso do país em todas as áreas.

A autoridade parabenizou os formandos pela conquista e os incentivou a continuar buscando conhecimento e aprimorando suas habilidades, de modo a atender às aspirações do emirado e dos Emirados Árabes Unidos como um todo, além de contribuir ativamente para concretizar a visão de desenvolvimento abrangente da nação.