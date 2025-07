Gaza vive nível de morte e destruição sem paralelo recente, diz Guterres

NOVA YORK, 15 de julho de 2025 (WAM) — O secretário-geral da ONU, António Guterres, pediu um cessar-fogo imediato em Gaza como primeiro passo para a solução de dois Estados.

“Gaza vive uma situação horrível. O que estamos testemunhando é um nível de morte e destruição sem paralelo nos tempos recentes. Isso mina, eu diria, as condições mais básicas de dignidade humana para a população de Gaza, independentemente do imenso sofrimento que enfrentam”, afirmou Guterres.

Ele reforçou que “é absolutamente necessário um cessar-fogo permanente em Gaza” e expressou esperança de que ambas as partes superem as dificuldades para sua implementação. “Mas o cessar-fogo não é suficiente. É essencial que leve a uma solução — e essa solução só será possível se palestinos e israelenses puderem viver em Estados onde exerçam seus direitos.”

A diretora-executiva do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), Catherine Russell, pediu que Israel revise com urgência suas regras de engajamento para garantir total conformidade com o direito humanitário internacional, especialmente no que diz respeito à proteção de civis, incluindo crianças. Ela também solicitou uma investigação completa e independente sobre este e outros relatos de violações.

“Estamos consternados com o relato da morte de 15 palestinos — entre eles nove crianças e quatro mulheres — que estavam em fila para receber suprimentos nutricionais em Deir al Balah, na Faixa de Gaza. Outras 30 pessoas teriam ficado feridas, incluindo 19 crianças”, afirmou Russell.