PIB da China cresce 5,3% no primeiro semestre de 2025

PEQUIM, 15 de julho de 2025 (WAM) – O Produto Interno Bruto (PIB) da China cresceu 5,3% no primeiro semestre de 2025 em relação ao mesmo período do ano anterior, totalizando 66,05 trilhões de yuans (US$ 9,21 trilhões), informou o Departamento Nacional de Estatísticas.

Segundo o jornal China Daily, no segundo trimestre, a economia chinesa avançou 5,2% na comparação anual, após ter registrado alta de 5,4% nos três primeiros meses do ano. Na comparação trimestral, o PIB chinês cresceu 1,1% entre abril e junho, de acordo com o órgão.