Mais de mil atletas participam do Mundial Juvenil de MMA em Al Ain

ABU DHABI, 15 de julho de 2025 (WAM) – A Federação de Jiu-jítsu e Artes Marciais Mistas dos Emirados Árabes Unidos intensifica os preparativos finais para sediar a 6ª edição do Campeonato Mundial Juvenil da Federação Internacional de MMA (IMMAF, na sigla em inglês), que acontecerá em Al Ain de 21 a 27 de julho. Mais de mil atletas, entre homens e mulheres, de 60 países disputarão o torneio, marcando um número recorde de participantes e reforçando o perfil global do evento.

Entre os principais países confirmados estão a atual campeã Ucrânia, além do Reino Unido, Uzbequistão, Emirados Árabes Unidos e Armênia. Esta será a primeira vez que o torneio será realizado em Al Ain, enquanto os Emirados continuam como anfitriões pelo quarto ano consecutivo.

A participação no campeonato cresceu de 200 atletas na terceira edição, em 2022, para mais de mil neste ano. Esse aumento expressivo confirma a crescente popularidade do evento e o papel central dos Emirados Árabes Unidos em transformá-lo em um destino preferencial para jovens talentos das artes marciais mistas.

Mohammed bin Dalmouj Al Dhaheri, membro do conselho da Federação de Jiu-jítsu e Artes Marciais Mistas dos Emirados e presidente do Comitê de MMA, afirmou que os preparativos seguem um plano abrangente que contempla todos os aspectos organizacionais, logísticos e técnicos. A Federação trabalha em parceria com entidades locais e internacionais para garantir uma edição excepcional, à altura da reputação dos Emirados como sede de eventos esportivos de nível mundial.

“O campeonato deste ano atraiu um número recorde de participantes, refletindo o rápido desenvolvimento do evento e consolidando sua posição como plataforma global para a formação das futuras estrelas do MMA”, afirmou Al Dhaheri.

Ele acrescentou que a edição de 2025 oferecerá uma experiência completa para atletas, delegações e público. Além das competições de alto nível, uma programação cultural e de entretenimento ajudará a consolidar o status do torneio como evento internacional de referência e ponto de encontro de jovens talentos.

Enquanto isso, a seleção dos Emirados segue em preparação em um campo de treinamento na Tailândia, com foco no aprimoramento físico e técnico. O objetivo é garantir que os atletas estejam prontos para representar o país com excelência e disputar os primeiros lugares no campeonato.