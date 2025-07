Companhia dnata adota veículos autônomos em operações aeroportuárias em Dubai

DUBAI, 15 de julho de 2025 (WAM) – A dnata, fornecedora global de serviços aéreos e de viagens, implantou uma frota de veículos autônomos no Aeroporto Al Maktoum (Dubai World Central), introduzindo tecnologia de última geração nas operações de pátio.

A empresa passou a operar seis tratores elétricos EZTow, desenvolvidos pela TractEasy. Tradicionalmente, o transporte de bagagens entre o terminal e as aeronaves é feito por motoristas humanos sob intensa pressão de tempo. Os novos veículos autônomos otimizam esse processo ao rebocar até quatro contêineres de bagagem (ULDs) simultaneamente a velocidades de até 15 km/h, seguindo rotas pré-definidas.

Com a integração desses veículos às operações, os funcionários que antes conduziam os tratores de bagagem poderão ser realocados para tarefas mais complexas e estratégicas, contribuindo para uma rotação de aeronaves mais ágil. Ao mesmo tempo, a condução autônoma reduz o risco de erro humano, tornando o ambiente no pátio mais seguro para todos.

O projeto, com investimento de AED 6 milhões (US$ 1,6 milhão), começa com autonomia de Nível 3 — que exige supervisão humana mínima — e será atualizado para Nível 4, com plena autonomia em ambientes controlados, no início de 2026.

A iniciativa resulta de mais de um ano de colaboração entre a dnata, a TractEasy, os Aeroportos de Dubai e a Autoridade Geral de Aviação Civil (GCAA). As partes vêm trabalhando na criação de um marco regulatório específico para a operação de veículos autônomos em áreas restritas dos aeroportos, ainda carente de normatização global.

Além do uso operacional diário, a dnata utilizará o projeto como laboratório para testar e refinar diferentes modelos de operação de manuseio autônomo em solo. O objetivo é identificar a abordagem mais eficaz para ampliar o uso da tecnologia, especialmente diante da expansão planejada do DWC, que deve se tornar o maior aeroporto do mundo, com capacidade para até 260 milhões de passageiros e 12 milhões de toneladas de carga por ano.

“Enquanto os veículos autônomos ainda são restritos a testes em muitos lugares, esta implantação os integra à rotina operacional”, disse Jaffar Dawood, vice-presidente sênior da divisão de operações aeroportuárias da dnata nos Emirados. “Com a retomada global das viagens e o aumento das demandas operacionais, a automação pode ser essencial para a construção de uma infraestrutura mais inteligente, segura e resiliente.”

“O uso de equipamentos autônomos de apoio em solo está decolando”, afirmou Rich Reno, CEO da TractEasy. “Temos orgulho de colaborar com uma líder do setor como a dnata e abrir caminho para operações mais seguras e eficientes com veículos autônomos.”