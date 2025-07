ABU DHABI, 15 de julho de 2025 (WAM) – O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, iniciará uma visita de Estado à Turquia nesta quarta-feira (16/07).

Mohamed bin Zayed se reunirá com o presidente turco, Recep Tayyip Erdoğan, para discutir formas de ampliar a cooperação entre os dois países, com foco nas prioridades de desenvolvimento nacional. As discussões também abordarão uma série de questões regionais e internacionais de interesse comum.