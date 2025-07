Presidente dos Emirados homenageia instituições com selo “Amiga dos Pais”

ABU DHABI, 15 de julho de 2025 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, reafirmou o compromisso do país com o apoio à estabilidade e à coesão familiar, descrevendo a família como o alicerce de uma sociedade forte. Ele destacou o papel central da família na transmissão de valores essenciais e na formação de futuras gerações, enraizadas na identidade nacional e capazes de contribuir para o desenvolvimento contínuo do país.

As declarações foram feitas durante a homenagem às instituições agraciadas com o selo “Amiga dos Pais”, concedido pela Autoridade de Primeira Infância de Abu Dhabi (ECA, na sigla em inglês), em sua terceira edição. A cerimônia também contou com a presença dos membros do júri do programa e de diversos funcionários da ECA.

O evento, realizado no Palácio Qasr Al Bahr, em Abu Dhabi, contou com os parabéns do xeique às instituições vencedoras e com o reforço da importância de promover, dentro das organizações, a conscientização sobre a necessidade de criar ambientes de trabalho que apoiem os pais. Ele ressaltou que tais iniciativas são parte fundamental de uma cultura institucional positiva, ajudando a equilibrar responsabilidades familiares e profissionais. Isso permite que os pais desempenhem seus papéis familiares enquanto perseguem seus objetivos de carreira.

O xeique também foi informado sobre os objetivos do programa e os resultados obtidos nesta edição, demonstrando apreço pelo alto nível de engajamento das instituições participantes.

Entre os presentes estavam o príncipe herdeiro de Ajman, xeique Ammar bin Humaid Al Nuaimi; o representante do governante na região de Al Dhafra, xeique Hamdan bin Zayed Al Nahyan; xeique Saif bin Mohammed Al Nahyan; o presidente do conselho curador da Fundação de Caridade e Humanitária Zayed, xeique Nahyan bin Zayed Al Nahyan; o vice-primeiro-ministro e ministro do Interior, xeique Saif bin Zayed Al Nahyan; o conselheiro do presidente dos Emirados, xeique Sultan bin Khalifa Al Nahyan; o vice-presidente do Tribunal Presidencial para Assuntos Especiais, xeique Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan; xeique Zayed bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan; o conselheiro do presidente dos Emirados, xeique Sultan bin Hamdan Al Nahyan; o ministro da Tolerância e Coexistência, xeique Nahyan bin Mubarak Al Nahyan; além de ministros, altas autoridades, cidadãos e convidados.