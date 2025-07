Emirates NBD fecha financiamento sindicalizado de AED 3,9 bilhões para projeto da Linha Azul do Metrô de Dubai

DUBAI, 16 de julho de 2025 (WAM) — O Emirates NBD concluiu um financiamento sindicalizado no valor de 3,9 bilhões de dirhams (AED) para um consórcio formado pelas empresas MAPA, LIMAK e CRRC, responsável pela execução do novo projeto da Linha Azul do Metrô de Dubai.

A Autoridade de Estradas e Transportes de Dubai (RTA) concedeu ao consórcio o contrato de projeto e construção da nova linha. O Emirates NBD participou do processo de financiamento em colaboração próxima e contínua com o grupo.

Avaliado em 20,5 bilhões de dirhams, o projeto é considerado um marco na infraestrutura do emirado e integra o Plano Diretor Urbano de Dubai 2040, que visa criar, desenvolver e expandir uma rede de transporte público de classe mundial, conectando comunidades a pontos estratégicos, reduzindo congestionamentos e facilitando a mobilidade pela cidade.

A previsão é que a Linha Azul fique pronta até setembro de 2029. Ela vai oferecer conexões integradas com as linhas Vermelha e Verde do metrô, além de rotas de ônibus e táxi. Segundo a RTA, o projeto, anunciado oficialmente no fim do ano passado, deve atender cerca de 350 mil passageiros por dia até 2040.

Como rede ferroviária eletrificada de última geração, a Linha Azul está alinhada ao Marco de Financiamento Sustentável do Emirates NBD, qualificando-se como Financiamento Verde na categoria de “Transporte Limpo”.

Ahmed Al Qassim, diretor de Banco Corporativo do Emirates NBD, afirmou: “O projeto da Linha Azul do Metrô de Dubai é um marco estratégico que contribuirá significativamente para o desenvolvimento contínuo do emirado, oferecendo à população crescente soluções de transporte público eficientes, acessíveis e confiáveis. Essa grande operação consolida o Emirates NBD como o banco parceiro de referência para megaprojetos que transformam a paisagem, as capacidades e o apelo global de Dubai.”

Murathan Doruk Günal, vice-presidente e CEO da MAPA, declarou: “Estamos orgulhosos de fazer parte desse projeto emblemático de infraestrutura, peça fundamental do Plano Diretor Urbano de Dubai 2040, lançado pelo xeique Mohammed Bin Rashid Al Maktoum. O fechamento bem-sucedido do financiamento com o Emirates NBD marca um marco importante e reflete a confiança depositada na capacidade do nosso consórcio de entregar projetos complexos e de alto impacto. Na MAPA, seguimos comprometidos em aplicar nossa expertise em engenharia e execução de projetos para apoiar a visão de Dubai de um desenvolvimento urbano sustentável e integrado.”

Serdar Bacaksız, membro do conselho do Grupo Limak, afirmou: “O novo projeto da Linha Azul do Metrô é um exemplo claro da abordagem visionária de Dubai para o desenvolvimento urbano. A Limak se sente honrada por ser uma parceira-chave nessa jornada transformadora, ao lado de colegas de prestígio. Este acordo de financiamento com o Emirates NBD é um marco crucial, que nos permite colocar em prática nossa experiência global, conhecimentos e soluções inovadoras, contribuindo para a ambição de Dubai de se tornar uma cidade conectada e sustentável.”