Escritório de Assuntos dos Heróis Caídos e Aqdar lançam iniciativa para filhos de mártires dos Emirados

ABU DHABI, 16 de julho de 2025 (WAM) — O Escritório do Vice-Presidente do Gabinete Presidencial para Desenvolvimento e Assuntos dos Heróis Caídos, em parceria com o Programa de Capacitação Khalifa (Aqdar), lançou a iniciativa “Jornada para o Futuro”, voltada para orientar os filhos de mártires dos Emirados Árabes Unidos na construção de trajetórias profissionais de sucesso.

A iniciativa inclui oficinas de treinamento, sessões educativas e visitas interativas e culturais que ajudam os jovens a tomar decisões conscientes sobre suas carreiras.

Com programação até 17 de julho, a iniciativa acontece em várias instituições de Abu Dhabi e Dubai, incluindo a Academia de Polícia de Abu Dhabi, a Universidade Mohamed bin Zayed de Inteligência Artificial, o memorial Wahat Al Karama, o Centro da Grande Mesquita Sheikh Zayed, o Centro Mohammed bin Rashid para Inovação Governamental, a Dubai Future Foundation e o Museu do Futuro.

O programa também busca desenvolver habilidades de liderança entre os participantes, por meio de atividades voltadas para disciplina e autoconfiança, além de aprofundar o entendimento sobre as aplicações da inteligência artificial em contextos acadêmicos e profissionais, e apresentar conceitos e ferramentas de inovação no setor público.

A iniciativa reflete ainda o compromisso contínuo dos Emirados em apoiar os filhos de seus mártires e capacitá-los para contribuir de forma significativa com o futuro do país.