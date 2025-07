Conselho de Cooperação do Golfo e Azerbaijão avaliam andamento do Plano de Ação Conjunta 2024–2028

RIADH, 16 de julho de 2025 (WAM) — O secretário-geral do Conselho de Cooperação do Golfo (CCG), Jasem AlBudaiwi, reuniu-se com o embaixador do Azerbaijão na Arábia Saudita, Shahin Abdullayev, para discutir o andamento do Plano de Ação Conjunta 2024–2028 entre os países do Golfo e o Azerbaijão.

Segundo nota divulgada pela Secretaria-Geral do CCG, o encontro foi realizado na sede do conselho em Riad. Durante a reunião, as autoridades avaliaram o progresso na implementação do plano adotado em novembro de 2023, que tem como objetivo ampliar a cooperação em áreas de interesse comum, como coordenação política, comércio, investimentos e energia.

Os dois lados também trocaram pontos de vista sobre os mais recentes desdobramentos regionais e internacionais.