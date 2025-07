Governante de Sharjah aprova orçamento da Universidade Al Qasimia e concede 500 bolsas de estudo

SHARJAH, 16 de julho de 2025 (WAM) — O xeique Dr. Sultan bin Mohammed Al Qasimi, membro do Conselho Supremo e governante de Sharjah, aprovou o orçamento financeiro da Universidade Al Qasimia (AQU, na sigla em inglês) para o ano letivo de 2025–2026.

O governador também autorizou a concessão de 500 bolsas de estudo para estudantes de diversas nacionalidades, admitidos nos diferentes cursos e faculdades da instituição para o primeiro semestre do período acadêmico.

A liberação do orçamento reflete o compromisso contínuo com o desenvolvimento da universidade, que tem como missão oferecer ensino superior de qualidade a alunos de várias partes do mundo. Os recursos contemplam programas acadêmicos, infraestrutura educacional, incentivo à pesquisa científica e ações de extensão comunitária, com o objetivo de garantir um ambiente universitário completo e estimulante.

As bolsas contemplam alunos das seguintes faculdades: Sharia e Estudos Islâmicos, Artes e Humanidades, Economia e Administração, Comunicação e Alcorão Sagrado. Atualmente, a Universidade Al Qasimia abriga estudantes de 133 nacionalidades distintas.