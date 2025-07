KUWAIT, 16 de julho de 2025 (WAM) — O preço do petróleo do Kuwait caiu US$ 2,16, atingindo US$ 70,63 por barril na terça-feira (15/07), em comparação com os US$ 72,79 registrados na segunda-feira (14/07), segundo a Corporação Petrolífera do Kuwait.

No mercado internacional, o Brent recuou US$ 0,50, sendo cotado a US$ 68,71 por barril, enquanto o West Texas Intermediate teve queda de US$ 0,46, fechando em US$ 66,52, de acordo com a Agência de Notícias do Kuwait.