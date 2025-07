Emirados começam a carregar novo navio com ajuda humanitária para Gaza

ABU DHABI, 16 de julho de 2025 (WAM) — Autoridades dos Emirados Árabes Unidos deram início ao carregamento do oitavo navio de ajuda humanitária, batizado de Khalifa, com destino ao porto de Al Arish, no Egito, de onde a assistência será encaminhada à Faixa de Gaza.

A iniciativa integra os esforços contínuos dos Emirados Árabes Unidos de apoio à população de Gaza, em meio à grave crise humanitária vivida no território.

O navio transporta uma carga expressiva de suprimentos e itens de ajuda humanitária destinados a aliviar o sofrimento dos civis e fornecer recursos essenciais diante das difíceis condições locais.

Entre os itens embarcados estão alimentos prontos para o consumo e insumos para a operação de cozinhas comunitárias e padarias de campanha. A remessa inclui também materiais para abrigo, como tendas, kits de emergência, roupas, colchões e kits de higiene destinados a famílias e crianças.

Além disso, o navio transporta um hospital de campanha totalmente equipado, com múltiplas especialidades médicas, além de ambulâncias, medicamentos essenciais, suprimentos médicos e caminhões-pipa para garantir o acesso a água potável para as comunidades afetadas.

O carregamento integra uma série de iniciativas humanitárias lançadas pelos Emirados Árabes Unidos em apoio à população palestina. A ação reafirma o compromisso do país com os princípios humanitários, ao prestar assistência a quem mais precisa e reforçar os esforços de ajuda por meio da atuação conjunta com entidades beneficentes e humanitárias.