Liga Árabe condena bombardeios israelenses na Síria

CAIRO, 16 de julho de 2025 (WAM) — A Secretaria-Geral da Liga dos Estados Árabes condenou veementemente os bombardeios israelenses contra a Síria, incluindo os ataques que tiveram como alvo a sede do Estado-Maior em Damasco e os arredores do Palácio Presidencial.

Em nota divulgada na noite desta quarta-feira (16/07), a secretaria classificou os ataques aéreos como uma violação flagrante da soberania de um Estado árabe membro tanto da Liga Árabe quanto das Nações Unidas. Segundo o comunicado, as ações representam uma infração ao direito internacional e um desprezo pelos princípios que regem o sistema internacional, sendo qualificadas como “atos de agressão” que não devem ser tolerados nem permitidos pela comunidade regional ou internacional.

A nota acrescenta que os bombardeios têm como objetivo semear o caos na Síria, aproveitando-se dos eventos recentes ocorridos na província de As-Suwayda — qualificados pelas autoridades sírias como “atos vergonhosos” —, que estão sob investigação com promessas de responsabilização dos autores.

A Liga Árabe expressou total solidariedade à Síria diante dos ataques israelenses e instou o governo sírio a agir com rapidez para reduzir tensões, enfrentar as demandas internas por meio do diálogo e avançar na construção da unidade nacional, incluindo todos os segmentos do povo sírio dentro de um marco nacional abrangente.