Presidente dos Emirados visita a Albânia e se reúne com premiê para fortalecer relações bilaterais

TIRANA, 16 de julho de 2025 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, chegou nesta quarta-feira (16/07) a Tirana, capital da Albânia, para uma visita de trabalho. Durante sua estada, ele se reuniu com o primeiro-ministro Edi Rama para discutir formas de expandir a cooperação entre os dois países.

Ao receber o presidente dos Emirados e a delegação que o acompanha na sede do governo, o Kryeministria, Rama afirmou estar confiante de que a visita abrirá novos caminhos de colaboração e impulsionará os objetivos de desenvolvimento mútuo.

Os dois líderes revisaram a crescente parceria entre Emirados Árabes Unidos e Albânia e exploraram oportunidades de intensificar a cooperação, especialmente em setores prioritários como economia, comércio, energia renovável, segurança alimentar e tecnologia.

Também trocaram opiniões sobre questões regionais e internacionais de interesse comum, ressaltando a importância do diálogo e da diplomacia na resolução de conflitos. Ambos enfatizaram a necessidade de uma cooperação internacional mais robusta para promover a paz, a estabilidade e a segurança em níveis regional e global.

Mohamed bin Zayed reiterou o compromisso dos Emirados com a construção de parcerias sólidas nos Bálcãs, destacando a Albânia como um parceiro estratégico. Segundo ele, a abordagem dos Emirados é pautada por relações voltadas ao desenvolvimento, com base em interesses mútuos e no compromisso com a paz e a prosperidade. Os dois lados reafirmaram a determinação de seguir fortalecendo os laços bilaterais de forma a garantir benefícios duradouros para ambas as nações e seus povos.

Durante o encontro, o primeiro-ministro albanês concedeu ao presidente dos Emirados a medalha Benemerenti — a mais alta honraria pública outorgada por um chefe de governo na Albânia — em reconhecimento ao papel decisivo de Mohamed bin Zayed na consolidação das relações entre os dois países.

Rama elogiou o empenho do presidente emiradense na ampliação da cooperação bilateral e afirmou que a condecoração reflete o profundo respeito e apreço que ele desperta no país.

A reunião contou com a presença de integrantes da delegação oficial dos Emirados, entre eles: xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores; xeique Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vice-presidente da Corte Presidencial para Assuntos Especiais; xeique Zayed bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan; xeique Mohammed bin Hamad bin Tahnoun Al Nahyan, assessor do presidente; Ali bin Hammad Al Shamsi, secretário-geral do Conselho Supremo de Segurança Nacional; Sultan bin Ahmed Al Jaber, ministro da Indústria e Tecnologia Avançada; xeique Shakhboot bin Nahyan Al Nahyan, ministro de Estado; Ahmed Mubarak Ali Al Mazrouei, presidente do Escritório de Assuntos Estratégicos da Presidência e do Conselho Executivo de Abu Dhabi; Faisal Abdulaziz Mohammed Al Bannai, assessor para Pesquisa Estratégica e Tecnologia Avançada; Lana Zaki Nusseibeh, secretária-assistente do Ministério das Relações Exteriores para Assuntos Políticos; Khaldoon Khalifa Al Mubarak, presidente da Autoridade de Assuntos Executivos; Ali Obaid Al Dhaheri, embaixador dos Emirados na Grécia e embaixador não residente na Albânia; e Mohamed Alabbar, presidente do conselho de administração da Eagle Hills.

Mais cedo, ao desembarcar no Aeroporto Internacional de Tirana, o presidente dos Emirados foi recebido por Edi Rama e outros ministros e autoridades do governo albanês.