Dubai South inaugura galpões logísticos para impulsionar setor na região

DUBAI, 17 de julho de 2025 (WAM) —A Dubai South anunciou a abertura de um complexo de galpões logísticos voltado a múltiplas empresas no Distrito Logístico, com o objetivo de atender à crescente demanda regional por espaços industriais modernos e bem localizados.

Com área construída de cerca de 20 mil metros quadrados, as novas instalações contam com módulos combináveis que oferecem soluções flexíveis para atender às diferentes necessidades das empresas, estimulando o crescimento e reforçando a competitividade no mercado regional.

Localizadas estrategicamente na zona de transporte de cargas, as instalações ficam próximas ao Aeroporto Internacional Al Maktoum e ao Porto de Jebel Ali. O acesso direto à principal malha rodoviária dos Emirados Árabes Unidos garante conectividade eficiente para operações de transporte e logística. A conclusão das obras e a entrega aos inquilinos estão previstas para o primeiro trimestre de 2026.

As novas instalações oferecem espaços flexíveis, climatizados e combináveis, com acesso direto ao nível do solo. Projetadas com foco em sustentabilidade, permitem fácil adaptação para atender às necessidades específicas de diferentes tipos de negócios. Lojas e serviços no local garantem mais comodidade para empresas e funcionários.

As instalações atendem a uma ampla gama de clientes, como pequenas e médias empresas, operadores logísticos, companhias de comércio eletrônico, comerciantes e outros negócios que dependem de espaços seguros e bem localizados para o comércio internacional.

Há duas opções de metragem — cerca de 200 m² e 350 m² — com configurações modulares que permitem expansão conforme a demanda. Todas as unidades são climatizadas, assegurando condições ideais para a preservação de produtos e serviços.

Mohsen Ahmad, diretor-executivo do Distrito Logístico da Dubai South, afirmou: “Na Dubai South, temos o compromisso de impulsionar os negócios por meio de soluções inovadoras, flexíveis e sustentáveis, que promovam o crescimento e a eficiência operacional. O lançamento dessas novas instalações multiusuário reforça nosso apoio às pequenas e médias empresas, ao oferecer infraestrutura moderna, estrategicamente localizada e alinhada às exigências do mercado regional e global”.