Prefeitura de Abu Dhabi conquista 11 prêmios no Harvard Business Council International Awards

ABU DHABI, 17 de julho de 2025 (WAM) — A Prefeitura da Cidade de Abu Dhabi conquistou 11 prêmios de prestígio no Harvard Business Council International Awards 2025. A conquista reforça o compromisso da instituição com a excelência, a inovação e a adoção das melhores práticas internacionais em todas as áreas de sua atuação.

Ahmed Fadhel Almehairbi, diretor-geral interino da Prefeitura de Abu Dhabi, expressou orgulho pelo reconhecimento e destacou o papel essencial desempenhado pelas equipes dedicadas da instituição para alcançar esse resultado.

“Esses prêmios atestam o alto nível de profissionalismo de nossas equipes em todos os setores. O trabalho delas segue posicionando a Prefeitura da Cidade de Abu Dhabi como referência em inovação no serviço público e excelência institucional”, afirmou.

Almehairbi ressaltou que o resultado está alinhado à visão da liderança de Abu Dhabi e reforça o compromisso da prefeitura com a melhoria contínua e a oferta de serviços modernos e integrados que atendam às demandas em constante evolução da comunidade e dos stakeholders.

Este ano marcou o desempenho mais expressivo da prefeitura no Harvard Business Council Awards — tanto pelo número de prêmios conquistados quanto pela diversidade de categorias reconhecidas, incluindo liderança executiva, liderança feminina, inovação e excelência profissional.