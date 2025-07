Número de novas licenças comerciais cresce 17,6% no primeiro semestre em Ras Al Khaimah

RAS AL KHAIMAH, 17 de julho de 2025 (WAM) — O número de novas licenças comerciais emitidas em Ras Al Khaimah cresceu 17,6% no primeiro semestre deste ano em relação ao mesmo período de 2024, segundo relatório do Departamento de Desenvolvimento Econômico (DED, na sigla em inglês) do emirado. Ao todo, foram emitidas 1.219 licenças entre janeiro e junho, ante 1.037 no mesmo intervalo do ano passado.

As licenças industriais lideraram o crescimento percentual, com aumento de cerca de 111%, seguidas pelas licenças profissionais (alta de 20%) e pelas comerciais (12,6%).

Entre os setores econômicos, o comércio atacadista e varejista concentrou 44,4% das novas licenças emitidas, seguido pela construção civil (18%), hospedagem e alimentação (13,2%), indústria de transformação (11,1%) e demais atividades de serviços (8,6%).

O capital total registrado no período cresceu 7,5%, com destaque para as licenças industriais, cujo capital aumentou 7,6 vezes em relação ao primeiro semestre de 2024. O capital vinculado às licenças profissionais também teve alta expressiva, de 24,7%.

A área de Al Dhait liderou em número absoluto de novas licenças, com 8,7% do total, seguida por Al Nakheel (8,4%) e por Al Qusaidat e Julphar, ambas com 7,7%.

Já no critério de proporção de novas licenças em relação às licenças ativas em cada região, a Cidade Khalifa bin Zayed ficou em primeiro lugar, com 18,9%, seguida por Dahan (13,4%) e Al Ghail (9,1%).

No quesito atração de novos investimentos, Al Jazirah Al Hamra concentrou quase um terço do capital total registrado por novas licenças, seguida por Al Dhait (13%) e Al Ghail (8,5%).

Amina Qahtan, diretora do Departamento de Assuntos Comerciais do DED, afirmou que os números positivos refletem a trajetória de crescimento e dinamismo da economia local. Ela atribuiu o desempenho às diretrizes da liderança do emirado, voltadas à construção de uma economia mais flexível, com incentivos e medidas facilitadoras para atrair investidores e simplificar o ambiente de negócios.