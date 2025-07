Príncipe herdeiro de Ajman recebe embaixador do Chade

AJMAN, 17 de julho de 2025 (WAM) — O xeique Ammar bin Humaid Al Nuaimi, príncipe herdeiro de Ajman e presidente do Conselho Executivo do emirado, recebeu Oumar Teguen Idibei Berde, embaixador da República do Chade nos Emirados Árabes Unidos, no Palácio Emiri.

O xeique Ammar deu as boas-vindas ao embaixador e lhe desejou sucesso no desempenho de suas funções diplomáticas. Durante o encontro, foram trocadas conversas cordiais sobre maneiras de fortalecer a cooperação entre os Emirados e o Chade em diversas áreas, em apoio aos interesses de ambos os países.

Por sua vez, o embaixador do Chade expressou sua satisfação em se reunir com o príncipe herdeiro de Ajman e agradeceu pela recepção calorosa e generosa hospitalidade. Ele elogiou as sólidas relações bilaterais entre os Emirados e o Chade, destacando também o desenvolvimento e o progresso urbano observados no país, em especial no emirado de Ajman.

A reunião contou com a presença de diversas autoridades.