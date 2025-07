Emirados Árabes Unidos enfrentam Qatar e Omã nas eliminatórias asiáticas para a Copa do Mundo

KUALA LUMPUR, 17 de julho de 2025 (WAM) — A seleção dos Emirados Árabes Unidos enfrentará as equipes do Qatar e de Omã na quarta fase das eliminatórias asiáticas para a Copa do Mundo de 2026, segundo sorteio realizado nesta quinta-feira (17/07).

Os vencedores de cada um dos grupos com três seleções, cujas partidas serão disputadas em outubro, se juntarão a Austrália, Japão, Coreia do Sul, Uzbequistão, Irã e Jordânia — já classificados — na edição ampliada da Copa do Mundo, que reunirá 48 países e será realizada no ano que vem nos Estados Unidos, Canadá e México.

A Arábia Saudita sediará os confrontos do Grupo A e fará sua estreia contra a Indonésia no dia 8 de outubro. A Indonésia enfrentará o Iraque, comandado por Graham Arnold, no dia 11, e, em seguida, sauditas e iraquianos se enfrentam no dia 14.

Já o Grupo B será sediado pelo Qatar, anfitrião da Copa de 2022, que enfrentará Omã na partida de abertura em 8 de outubro. Os Emirados Árabes Unidos jogarão contra Omã no dia 11 e, em 14 de outubro, enfrentam o Qatar.

As seleções que terminarem em segundo lugar em cada grupo disputarão uma fase adicional das eliminatórias, marcada para novembro, em jogos de ida e volta com mando de campo alternado.