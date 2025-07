Fórum Internacional de Comunicação Governamental será realizado em 10 e 11 de setembro em Sharjah

SHARJAH, 17 de julho de 2025 (WAM) – O Departamento de Mídia do Governo de Sharjah (SGMB, na sigla em inglês) vai realizar a 14ª edição do Fórum Internacional de Comunicação Governamental (IGCF) nos dias 10 e 11 de setembro, no Centro de Exposições de Sharjah, sob o patrocínio do xeique Sultan bin Mohammed Al Qasimi, membro do Conselho Supremo e governante do emirado.

Com o tema “Comunicação para a qualidade de vida”, o evento se consolidou como uma plataforma intelectual global para discutir o futuro da comunicação governamental e seu papel essencial na abordagem de desafios contemporâneos. O fórum reunirá líderes, especialistas e autoridades de todo o mundo.

Edição de 2025 terá cinco pilares temáticos

O programa deste ano vai se concentrar em cinco pilares principais: segurança alimentar, educação, saúde pública, transformação ambiental e economia verde. A proposta é refletir sobre como a comunicação pública pode contribuir para melhorar a qualidade de vida da população, por meio da conscientização, da inovação e do engajamento.

Tariq Saeed Allay, diretor-geral do SGMB, destacou que a escolha dos temas do fórum se baseia em uma visão de desenvolvimento centrada nas pessoas. Segundo ele, "qualidade de vida é uma responsabilidade coletiva que requer ferramentas inteligentes e eficazes de comunicação para elevar a conscientização e apoiar a tomada de decisões".

Allay afirmou ainda que o IGCF tem se consolidado como uma das plataformas mais relevantes para debater as transformações da comunicação pública. A nova edição buscará gerar propostas práticas e colaborativas voltadas ao alcance de objetivos sustentáveis e inclusivos.

A autoridade também destacou que a diversidade de especializações, experiências e pontos de vista presentes no fórum enriquece o diálogo e confere ao evento uma dimensão simultaneamente humana e profissional.

A próxima edição do fórum vai abordar o papel da comunicação governamental na promoção de mudanças positivas, ampliando a conscientização sobre práticas alimentares sustentáveis, incentivando a inovação na agricultura e apoiando comunidades diante de crises ambientais e sociais.

Também será analisado o impacto da educação como ferramenta de comunicação de longo prazo, capaz de formar gerações preparadas para compreender e se adaptar às transformações, além de desenvolver habilidades para propor soluções concretas aos desafios que afetam a segurança alimentar, a saúde e o meio ambiente.

O IGCF 2025 destacará ainda como as mensagens dos governos e da mídia influenciam o comportamento individual, estimulando pessoas e instituições a adotarem estilos de vida mais conscientes e responsáveis.

Outro ponto em pauta será o potencial da economia verde para gerar novos empregos e promover justiça ambiental, bem como o papel da comunicação na construção de parcerias que reforcem a confiança entre governos e sociedades.