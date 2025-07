Presidente dos Emirados chega à Sérvia para visita de trabalho

BELGRADO, 17 de julho de 2025 (WAM) – O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, chegou a Belgrado para uma visita de trabalho à Sérvia.

O presidente sérvio, Aleksandar Vučić, recebeu o chefe de Estado emiradense e a delegação que o acompanha no Aeroporto Nikola Tesla.

A comitiva inclui o xeique Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vice-presidente do Departamento de Assuntos Especiais da Corte Presidencial; o xeique Zayed bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan; o xeique Mohammed bin Hamad bin Tahnoun Al Nahyan, assessor do presidente dos Emirados; Ali bin Hammad Al Shamsi, secretário-geral do Conselho Supremo de Segurança Nacional; o ministro da Indústria e Tecnologia Avançada, Sultan bin Ahmed Al Jaber; o xeique Shakhboot bin Nahyan Al Nahyan, ministro de Estado; Faisal Abdulaziz Al Bannai, assessor do presidente para Pesquisa Estratégica e Assuntos de Tecnologia Avançada; o presidente do Escritório de Assuntos Estratégicos da Presidência e também presidente do Escritório Executivo de Abu Dhabi, Ahmed Mubarak Ali Al Mazrouei; Lana Zaki Nusseibeh, assessora política do ministro das Relações Exteriores; Khaldoon Khalifa Al Mubarak, presidente da Autoridade de Assuntos Executivos; o embaixador dos Emirados na Sérvia, Ahmed Hatem Al Menhali; Mohamed Alabbar, presidente do conselho da Eagle Hills; além de diversos altos funcionários.