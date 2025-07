Presidente dos Emirados e premiê da Hungria discutem relações bilaterais em Budapeste

BUDAPESTE, 17 de julho de 2025 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, reuniu-se com o primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, para tratar das relações bilaterais e de formas de fortalecer a cooperação visando impulsionar as ambições de desenvolvimento de ambos os países. O encontro ocorreu durante a visita oficial do xeique Mohamed à Hungria.

Na reunião, realizada na sede do gabinete do primeiro-ministro, em Budapeste, os dois líderes discutiram oportunidades para aprofundar a colaboração em setores-chave, incluindo economia, comércio e investimentos, além de tecnologia, infraestrutura e energias renováveis.

O xeique Mohamed reafirmou o compromisso dos Emirados em ampliar a cooperação com a Hungria para avançar em metas de desenvolvimento e promover mais progresso e prosperidade para os dois países e seus povos. Ele também reiterou a postura constante dos Emirados de construir pontes de cooperação com nações ao redor do mundo e de fomentar parcerias produtivas baseadas em colaboração e interesses mútuos.

O primeiro-ministro húngaro, por sua vez, saudou a visita do presidente dos Emirados e destacou que ela representa um impulso significativo para os laços bilaterais, que continuam a se desenvolver em diversas áreas de interesse comum.

Os dois lados também revisaram questões regionais e internacionais de interesse mútuo. Enfatizaram a importância de apoiar os esforços internacionais voltados ao fortalecimento da estabilidade e da paz em níveis regional e global, além de sublinharem a necessidade de resolver crises e conflitos por meio do diálogo e da diplomacia.

Mais tarde, o premiê húngaro ofereceu um jantar em homenagem ao presidente dos Emirados e à delegação que o acompanha, com a presença de ministros e autoridades húngaras.

Pela manhã, o xeique Mohamed visitou o Parlamento húngaro, conhecido por sua arquitetura distinta e seu rico valor histórico e cultural. Acompanhado pelo primeiro-ministro Viktor Orbán, ele recebeu explicações de autoridades locais sobre as principais características e a história do edifício.