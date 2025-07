Presidente dos Emirados e premiê húngaro testemunham troca de acordos para ampliar cooperação bilateral

BUDAPESTE, 17 de julho de 2025 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, e o primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, participaram da cerimônia de troca de diversos acordos e memorandos de entendimento entre os dois países, voltados a ampliar as vias de cooperação em diferentes setores de desenvolvimento. O evento integrou a visita oficial do xeique Mohamed à Hungria.

Os acordos e memorandos assinados abrangem áreas como centros de dados e projetos de inteligência artificial, energia verde e renovável, alimentação e agricultura, políticas para família e juventude, desenvolvimento e modernização do governo, sistemas de armazenamento de energia e cooperação na área de defesa, entre outros.

A cerimônia foi realizada na sede do gabinete do primeiro-ministro, em Budapeste. Representaram os Emirados os seguintes dirigentes: Sultan bin Ahmed Al Jaber, ministro da Indústria e Tecnologia Avançada; Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, ministro do Comércio Exterior; Sana bint Mohammed Suhail, ministra da Família; Maryam bint Ahmed Al Hammadi, ministra de Estado e secretária-geral do Gabinete dos Emirados; Faisal Al Bannai, presidente do conselho de administração do EDGE Group; Khaldoon Khalifa Al Mubarak, diretor-geral e CEO do Mubadala Investment Company; e Mohamed Ali Alabbar, presidente da Eagle Hills Properties.

Pelo lado húngaro, os acordos foram assinados pelos ministros e autoridades competentes.