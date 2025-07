Declaração conjunta sobre os últimos desdobramentos na Síria

ABU DHABI, 18 de julho de 2025 (WAM) — Nos últimos dois dias, os ministros das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos, Reino Hachemita da Jordânia, Reino do Bahrein, República da Turquia, Reino da Arábia Saudita, República do Iraque, Sultanato de Omã, Estado do Qatar, Estado do Kuwait, República Libanesa e República Árabe do Egito realizaram intensas consultas sobre os mais recentes desdobramentos na Síria.

As discussões ocorreram dentro de uma posição unificada e de esforços conjuntos para apoiar o governo sírio na reconstrução do país com bases que assegurem sua segurança, estabilidade, unidade, soberania e os direitos de todos os cidadãos.

Em declaração conjunta, os ministros afirmaram: