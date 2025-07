Emirados celebram trajetória da federação à liderança global no Dia do Compromisso com a União

ABU DHABI, 18 de julho de 2025 (WAM) — Os Emirados Árabes Unidos comemoram nesta sexta-feira (18/07) o primeiro aniversário do Dia do Compromisso com a União, data que marca os momentos decisivos da unificação do país e homenageia o legado do xeique Zayed bin Sultan Al Nahyan e dos demais governantes fundadores, cuja declaração histórica, em 1971, lançou as bases da federação.

A ocasião, instituída pelo presidente dos Emirados, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, como evento

nacional, reforça o sentimento de lealdade à pátria e celebra o contínuo desenvolvimento do país. O objetivo é fortalecer a identidade nacional e ampliar a conscientização pública sobre os passos fundadores que impulsionaram os Emirados Árabes Unidos ao seu atual protagonismo regional e global. A data destaca a visão e os sacrifícios dos fundadores, cujo legado continua a moldar a trajetória dos Emirados Árabes Unidos.

Em seu primeiro discurso como presidente, o xeique Mohamed bin Zayed afirmou: “Hoje vemos nosso país entre os mais avançados do mundo e entre os melhores para viver e trabalhar. Essa era a visão do falecido xeique Zayed e dos fundadores. Agradecemos a Deus por essa bênção e continuaremos seguindo esse caminho, inspirados por sua liderança. Nossa história, identidade e patrimônio cultural serão parte essencial dos nossos planos para o futuro.”

O Dia do Compromisso com a União também destaca as conquistas do país na consolidação do Estado e da unidade nacional, forjadas em meio a complexos cenários regionais. Sob a liderança do xeique Zayed, os Emirados formaram o primeiro Estado federal do mundo árabe e iniciaram um dos maiores programas de desenvolvimento da região.

Após a liderança do xeique Zayed, o xeique Khalifa bin Zayed Al Nahyan conduziu a fase de fortalecimento institucional (2004–2022), marcada pelo reforço das instituições, pela promoção da educação e pelo incentivo à participação dos cidadãos no desenvolvimento nacional. Sob sua liderança, os Emirados Árabes Unidos registraram crescimento recorde nos setores econômico, de serviços, humanitário, de infraestrutura, energia renovável e exploração espacial. O país tornou-se a segunda maior economia do mundo árabe e a primeira nação árabe e muçulmana a chegar a Marte.

Sua visão estratégica incluiu os Princípios dos 50, a Visão Emirados 2021, a Estratégia Nacional de Inteligência Artificial, o Plano Nacional Espacial 2030 e a meta de emissão zero até 2050.

Desde 2022, sob a presidência do xeique Mohamed bin Zayed, os Emirados continuam a registrar avanços em áreas econômicas, sociais e políticas. O país continua bem posicionado nos principais índices de competitividade regional e global.

A diversificação econômica ganha força, com crescimento expressivo nos setores de turismo, comércio, finanças, indústria, telecomunicações e tecnologia. O Banco Central prevê uma expansão do PIB real de 4,4% em 2025.

No primeiro trimestre de 2025, o comércio exterior não petrolífero dos Emirados Árabes Unidos atingiu 835 bilhões de dirhans (US$ 227 bilhões), com as exportações registrando um recorde de 177,3 bilhões de dirhans (US$ 48,2 bilhões) nos três primeiros meses do ano.

Ao longo das últimas cinco décadas, a economia dos Emirados Árabes Unidos testemunhou um crescimento notável em setores-chave, com o Produto Interno Bruto (PIB) do país saltando de 58,3 bilhões de dirhans (US$15,9 bilhões) em 1975 para 17 trilhões de dirhans (US$4,6 trilhões) em 2024. No mesmo período, o comércio exterior cresceu de 11,5 bilhões de dirhans (US$3,1 bilhões) para 5,23 trilhões de dirhans (US$1,42 trilhão).

Em janeiro, o presidente Mohamed bin Zayed declarou 2025 como o “Ano da Comunidade”, com o objetivo de fortalecer os laços intergeracionais e a coesão social. O governo destinou 27,9 bilhões de dirhams (cerca de US$ 7,6 bilhões), o equivalente a 39% do orçamento federal de 2025, ao desenvolvimento social, reafirmando seu compromisso com o bem-estar da população e a preservação cultural.

No cenário internacional, os Emirados Árabes Unidos seguem como um parceiro fundamental em iniciativas de paz e ações humanitárias. Guiado por valores de tolerância e convivência, o país atua ativamente em prol da estabilidade e da justiça globais. Desde sua fundação, os Emirados destinaram 368 bilhões de dirhams (cerca de US$ 100 bilhões) em ajuda externa, beneficiando mais de um bilhão de pessoas ao redor do mundo em setores humanitários e de desenvolvimento.