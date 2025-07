Emirados Árabes Unidos participam da 47ª Reunião Consultiva do Tratado da Antártica em Milão após adesão ao tratado

MILÃO, 18 de julho de 2025 (WAM) – Os Emirados Árabes Unidos participaram pela primeira vez da Reunião Consultiva do Tratado da Antártica (ATCM, na sigla em inglês), marcando presença na 47ª sessão realizada em Milão, na Itália, após sua adesão ao Tratado da Antártica em dezembro de 2024.

A delegação dos Emirados foi liderada por Abdulla Balalaa, vice-presidente do Comitê Diretivo do Programa Polar dos Emirados (EPP) e secretário-adjunto do Ministério das Relações Exteriores para Energia e Sustentabilidade, e contou com a participação de representantes do EPP.

A ATCM é o principal fórum de cooperação internacional sobre questões relacionadas à Antártica. Realizada anualmente, a reunião reúne partes consultivas e não consultivas para trocar informações, explorar áreas de interesse comum e recomendar medidas para promover os objetivos do Tratado.

A sessão deste ano contou com a participação de mais de 400 delegações, representando 29 partes consultivas, 28 partes não consultivas, além de observadores e especialistas.

Em sua estreia na ATCM, Balalaa destacou a importância do momento, afirmando: “Estamos satisfeitos por participar da 47ª ATCM como uma nova parte não consultiva. Esse marco reflete o compromisso inabalável de nossa nação com a cooperação global e a preservação ambiental. Os Emirados Árabes Unidos estão dedicados a atuar de forma proativa na proteção da criosfera por meio da ciência, da inovação e da colaboração.”

Amparados por iniciativas nacionais como o Programa Polar dos Emirados, os EAU seguem promovendo o avanço científico e a cooperação multilateral, reforçando seu papel como ator responsável e construtivo na abordagem dos desafios ambientais globais.

Durante o encontro, a delegação emiradense participou ativamente de reuniões bilaterais com outros países e partes interessadas, explorando oportunidades de cooperação em pesquisa polar. Diálogos informais também foram realizados para debater abordagens colaborativas com foco no avanço do conhecimento científico e na proteção ambiental da região.

Como principal fórum de governança antártica, a ATCM permite às partes coordenar esforços, fortalecer a proteção ambiental e apoiar a cooperação científica pacífica. As discussões deste ano abordaram temas-chave como preservação ambiental, colaboração científica, segurança operacional e turismo responsável na região.

A participação dos Emirados reflete seu papel crescente na diplomacia ambiental global e seu compromisso com processos multilaterais voltados à proteção de ecossistemas frágeis.

Para os próximos passos, os EAU continuarão engajados no Sistema do Tratado da Antártica, com a assinatura do Protocolo Ambiental – um instrumento essencial para proteger os ecossistemas antárticos e promover seu uso responsável – sendo o próximo marco na contribuição do país para a preservação do continente para as futuras gerações.