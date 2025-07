Presidente da Hungria recebe xeique Mohamed bin Zayed com cerimônia oficial

BUDAPESTE, 18 de julho de 2025 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, chegou ao Parlamento da Hungria, em Budapeste, como parte de sua visita oficial ao país.

O xeique Mohamed foi recebido pelo presidente húngaro, Tamás Sulyok.

Uma cerimônia oficial de boas-vindas foi realizada na Praça Kossuth Lajos, em frente ao prédio do Parlamento, onde a comitiva do presidente dos Emirados foi escoltada por uma guarda montada a cavalo. Após a execução dos hinos nacionais dos Emirados Árabes Unidos e da Hungria, o xeique Mohamed inspecionou a guarda de honra e cumprimentou ministros e autoridades de alto escalão do governo húngaro.

O presidente Sulyok também saudou os membros da delegação que acompanha o xeique Mohamed.

Fazem parte da comitiva o xeique Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vice-presidente do Gabinete Presidencial para Assuntos Especiais; o xeique Zayed bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan; Ali bin Hammad Al Shamsi, secretário-geral do Supremo Conselho de Segurança Nacional; Sultan bin Ahmed Al Jaber, ministro da Indústria e Tecnologia Avançada; Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, ministro do Comércio Exterior; Sana bint Mohammed Suhail, ministra da Família; xeique Shakhboot bin Nahyan Al Nahyan, ministro de Estado; Maryam bint Ahmed Al Hammadi, ministra de Estado e secretária-geral do Gabinete dos Emirados; Ahmed Mubarak Ali Al Mazrouei, chefe do Escritório do Presidente para Assuntos Estratégicos e presidente do Escritório Executivo de Abu Dhabi; Lana Zaki Nusseibeh, secretária-assistente do Ministério das Relações Exteriores para Assuntos Políticos; Khaldoon Khalifa Al Mubarak, presidente da Autoridade de Assuntos Executivos; Saud Al Shamsi, embaixador dos Emirados Árabes Unidos na Hungria; além de outras autoridades de alto escalão.