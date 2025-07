Emirados Árabes Unidos condenam plano israelense de tomar controle da Mesquita de Ibrahimi

ABU DHABI, 18 de julho de 2025 (WAM) — Os Emirados Árabes Unidos manifestaram forte condenação e repúdio ao plano de Israel de transferir a autoridade e a administração da Mesquita de Ibrahimi do Ministério Palestino de Awqaf e Assuntos Religiosos e da Prefeitura de Hebron para o Conselho Religioso Judaico do assentamento de Kiryat Arba, o que representa uma grave violação do status histórico e jurídico do local sagrado.

Em comunicado, o Ministério das Relações Exteriores dos Emirados destacou a importância de respeitar o status quo nos locais sagrados e pediu a suspensão imediata de todas as ações unilaterais e provocativas que ameaçam desestabilizar os territórios palestinos ocupados e minar os esforços internacionais de redução de tensões.

Os Emirados Árabes Unidos apelaram à comunidade internacional para que assuma suas responsabilidades na proteção dos locais sagrados e na preservação de seu caráter religioso e histórico.

O ministério reforçou ainda a importância de apoiar todas as iniciativas regionais e internacionais voltadas a avançar no processo de paz no Oriente Médio e pôr fim a práticas ilegais que enfraquecem a solução de dois Estados.