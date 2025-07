Khaled bin Mohamed bin Zayed: 'Dia do Compromisso com a União é um marco para renovar nosso compromisso com o progresso dos Emirados'

ABU DHABI, 18 de julho de 2025 (WAM) — O xeique Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, príncipe herdeiro de Abu Dhabi e presidente do Conselho Executivo de Abu Dhabi, afirmou que o Dia do Compromisso com a União é uma importante data nacional que simboliza os valores duradouros de lealdade, unidade e dedicação aos princípios fundadores dos Emirados Árabes Unidos.

Em mensagem para marcar a ocasião, o xeique Khaled declarou: “O Dia do Compromisso com a União é uma oportunidade para homenagear o legado visionário do falecido xeique Zayed bin Sultan Al Nahyan e dos xeiques fundadores, que estabeleceram as bases de uma nação unificada, construída sobre solidariedade, determinação e um propósito nacional comum.

“Nesta data, os Emirados celebram com orgulho sua trajetória excepcional e as conquistas transformadoras alcançadas em todos os setores. Esses avanços são resultado de uma liderança que colocou o desenvolvimento humano no centro de suas prioridades e fez da União um caminho orientador para o futuro. Ao comemorarmos o Dia do Compromisso com a União, renovamos nosso compromisso com os valores fundamentais de unidade e lealdade à pátria, reafirmando nossa responsabilidade coletiva de preservar esse legado e impulsioná-lo com determinação, visão e confiança em um futuro pautado pelo progresso contínuo e pela liderança global.”