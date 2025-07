Presidentes dos Emirados e da Hungria discutem formas de fortalecer cooperação durante visita oficial a Budapeste

BUDAPESTE, 18 de julho de 2025 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, e o presidente da Hungria, Tamás Sulyok, realizaram, em Budapeste, uma reunião para discutir formas de fortalecer a cooperação entre os dois países em diversos setores, com destaque para economia, energia renovável, comércio, investimentos e cultura.

O encontro ocorreu no Parlamento húngaro, onde Tamás Sulyok recebeu o xeique Mohamed durante sua visita oficial à Hungria.

O presidente húngaro expressou a expectativa de que a visita contribua para avançar ainda mais as relações bilaterais e ampliar as áreas de cooperação em temas de interesse comum.

O xeique Mohamed bin Zayed afirmou que Emirados e Hungria compartilham uma relação de amizade e cooperação baseada no respeito mútuo e no compromisso conjunto com o progresso. Ele destacou que os laços bilaterais vêm crescendo para apoiar as aspirações de desenvolvimento e prosperidade de ambos os países e seus povos.

As duas partes reafirmaram o compromisso de reforçar as relações Emirados-Hungria e buscar novas oportunidades de cooperação em setores diversos.

Durante a visita, o xeique Mohamed assinou o livro de honra de convidados VIP, expressando satisfação por estar na Hungria e destacando o progresso significativo observado nas relações entre os dois países. Ele ressaltou o interesse dos Emirados em continuar trabalhando para fortalecer os laços bilaterais em favor dos objetivos compartilhados de desenvolvimento, e desejou prosperidade e sucesso contínuos à Hungria, sua liderança e seu povo.

Os dois líderes também trocaram presentes simbólicos representando a cultura e o rico patrimônio de suas respectivas nações.

A reunião contou com a presença da delegação que acompanhou o presidente dos Emirados e de diversas autoridades húngaras de alto escalão.

Após o encontro, o xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan deixou Budapeste, encerrando sua visita oficial à Hungria.