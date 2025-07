Abdulla Al Hamed discute cooperação em mídia e tecnologia em Londres

LONDRES, 19 de julho de 2025 (WAM) — Abdulla bin Mohammed bin Butti Al Hamed, presidente do Escritório Nacional de Mídia (NMO) e do Conselho de Mídia dos Emirados Árabes Unidos, reuniu-se em Londres com Tom Hudson, especialista em investimentos em tecnologia e assuntos jurídicos e governamentais, além de autor do livro Exponential Emirates: the Exponential Country for the Exponential Age.

O encontro teve como foco explorar parcerias de alto impacto e aproveitar as melhores práticas globais em investimentos tecnológicos para desenvolver e preparar a infraestrutura midiática dos Emirados para o futuro.

As duas partes discutiram a importância de integrar marcos legais e regulatórios à inovação tecnológica, com o objetivo de construir um ecossistema de mídia avançado e sustentável.

Al Hamed ouviu as reflexões de Hudson sobre o uso de tecnologias modernas para apoiar o setor de mídia, baseadas em sua ampla experiência no assessoramento de grandes empresas e iniciativas de transformação digital, regulação governamental e expansão internacional.

Al Hamed ressaltou que as mudanças tecnológicas em curso exigem que as instituições de mídia liderem a adoção de inteligência artificial e análise de dados.

“Nossa visão nos Emirados é construir um ecossistema de mídia ágil, inovador e capaz de antecipar as necessidades do público, produzindo conteúdo que reflita nossas aspirações nacionais e identidade enraizada”, afirmou.

Durante o encontro, Hudson também apresentou seu livro Exponential Emirates: the Exponential Country for the Exponential Age, que descreve a trajetória de crescimento extraordinário dos Emirados e como o país soube explorar, de forma quase única, as características das organizações exponenciais, destacando conquistas das últimas cinco décadas e projetando os próximos marcos.

A conversa também abordou como empresas podem aproveitar oportunidades emergentes nos Emirados e como outros países podem se inspirar no modelo emiratí.