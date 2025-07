Ministério do Interior amplia investigação internacional sobre quadrilha de drogas desmantelada pela polícia de Sharjah

ABU DHABI, 19 de julho de 2025 (WAM) — A Polícia de Sharjah desmantelou uma rede internacional de tráfico de drogas que operava entre Canadá e Espanha, em uma complexa operação de segurança que se estendeu de Toronto a portos espanhóis e ao litoral dos Emirados Árabes Unidos.

As autoridades apreenderam um carregamento marítimo contendo 131 quilos de entorpecentes e substâncias psicoativas e prenderam sete suspeitos nos Emirados. Entre os detidos estava um cidadão árabe que usava a esposa e os dois filhos como fachada para as atividades de contrabando.

A investigação começou após a identificação de um indivíduo árabe suspeito, que entrava repetidamente no país acompanhado da família. O monitoramento das atividades e das reuniões organizadas com contatos locais levou, gradualmente, à identificação e prisão dos integrantes da rede. Equipes antidrogas montaram emboscadas estratégicas para capturar os suspeitos. O principal acusado confessou papel central na operação, trabalhando ao lado da esposa e utilizando “geo-localização” para esconder e distribuir os entorpecentes.

Com o avanço das investigações, outros cinco suspeitos, todos de nacionalidade asiática, foram presos. As provas confirmaram a participação deles no recebimento, promoção e distribuição das drogas.

Relatórios de inteligência apontaram uma rota marítima de contrabando ligando o Porto de Toronto, no Canadá, a Málaga, na Espanha, com destino final a um porto nos Emirados. Uma nova remessa foi interceptada em um contêiner com peças automotivas, registrado em nome de um dos suspeitos.

O total apreendido incluiu 131 quilos de drogas e substâncias psicoativas, além de 9.945 cápsulas de medicamentos controlados, ferramentas e dispositivos usados para promoção e ocultação por geolocalização.

Os detidos foram encaminhados às autoridades judiciais competentes. O Ministério do Interior (MoI), em coordenação com órgãos estrangeiros, segue buscando outros integrantes da rede no exterior, adotando medidas legais para desmantelar completamente a ramificação internacional do grupo.

O brigadeiro Majid Sultan Al Asam, diretor da Divisão Antidrogas da Polícia de Sharjah, afirmou que as equipes antidrogas estão altamente preparadas para enfrentar ameaças do tráfico e destacou que as iniciativas do país fazem parte de uma estratégia nacional abrangente, que prioriza esse tema crucial.

Já o brigadeiro Abdulrahman Al Owais, vice-diretor-geral de Controle Federal de Drogas e presidente do Comitê de Combate ao Tráfico de Entorpecentes, anunciou que o ministério está finalizando acordos com agências internacionais para atingir os envolvidos externos. Ele elogiou a colaboração eficiente entre as forças de segurança dos Emirados, que posiciona o país entre os líderes nos rankings globais de segurança.