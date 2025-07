Festival de Tâmaras de Liwa atrai mais de 50 mil visitantes em cinco dias

AL DHAFRA, 19 de julho de 2025 (WAM) – A edição de 2025 do Festival de Tâmaras de Liwa recebeu 50.225 visitantes nos cinco primeiros dias de evento. A iniciativa ocorre sob o patrocínio do xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan, vice-presidente, vice-primeiro-ministro e presidente da Corte Presidencial.

A 21ª edição do festival, organizada pela Autoridade de Patrimônio de Abu Dhabi, segue até 27 de julho na cidade de Liwa, na região de Al Dhafra.

Considerado uma das principais plataformas de celebração do patrimônio da tamareira e da agricultura tradicional nos Emirados Árabes Unidos, o evento é aguardado anualmente por agricultores e pela comunidade em geral, por seu papel de destaque no apoio ao setor agrícola e à segurança alimentar.

O festival reúne 24 competições com um total de 308 prêmios, cujo valor soma AED 8,73 milhões (cerca de US$ 2,38 milhões), além de concursos no palco voltados ao público visitante.

A realização do evento reflete o compromisso de Abu Dhabi com a preservação e a transmissão do patrimônio cultural entre gerações, celebrando a colheita de tâmaras e a tamareira, símbolo histórico e social profundamente enraizado na identidade do país.

A programação também atrai visitantes e turistas de todo o país e dos demais países do Conselho de Cooperação do Golfo, oferecendo uma atmosfera tradicional e interativa que valoriza o trabalho dos agricultores e proporciona experiências envolventes para famílias e frequentadores.