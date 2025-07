Mubadala inicia transformação do calçadão de Al Maryah Island em Abu Dhabi

ABU DHABI, 20 de julho de 2025 (WAM) – A Mubadala Investment Company PJSC (Mubadala) anunciou o início oficial do projeto de revitalização do calçadão de Al Maryah Island, um empreendimento que promete transformar as opções de lazer e experiências oferecidas na ilha, ao mesmo tempo em que fortalece a posição de Abu Dhabi como destino global de excelência.

A cerimônia de lançamento contou com a presença de Waleed Al Mokarrab Al Muhairi, vice-CEO do grupo Mubadala, e do CEO de Investimentos dos Emirados, Dr. Bakheet Al Katheeri, que participaram juntos do ato simbólico de inauguração das obras.

O projeto prevê a implantação de estruturas e serviços de alto padrão, com foco na melhoria da experiência do visitante e na criação de novas oportunidades de lazer, entretenimento e interação social. O destaque será uma esfera luminosa de 30 metros de altura, envolta em água corrente e instalada dentro da baía. O elemento será cercado por mais de mil jatos d’água movidos por inteligência artificial, capazes de alcançar 75 metros de altura em coreografias espetaculares sincronizadas com trilhas sonoras do compositor Ramin Djawadi. Esses recursos foram desenvolvidos pela WET, empresa globalmente reconhecida por seu design de fontes e experiências com água.

Além disso, o desenvolvimento incluirá a ampliação do calçadão à beira-mar, permitindo o acesso direto dos visitantes à orla, e um sistema de resfriamento externo com áreas sombreadas para garantir o conforto térmico mesmo nos meses mais quentes. Também estão previstas novas áreas de alimentação e espaços públicos projetados para receber eventos, ampliando o potencial de convivência e oferecendo experiências diversificadas ao público.

“O projeto de revitalização do calçadão de Al Maryah é um investimento estratégico no futuro da ilha”, afirmou o Dr. Bakheet Al Katheeri. “Ele trará elementos icônicos que vão elevar a qualidade de vida, proporcionar experiências diversificadas aos visitantes e consolidar a ilha como um destino de referência em estilo de vida.”

Após sua conclusão, o novo calçadão de Al Maryah será um espaço dinâmico de convivência pública, planejado para atrair visitantes internacionais, apoiar os objetivos turísticos da capital e oferecer oportunidades de lazer, cultura e ativação comercial de alto padrão.

O empreendimento integra o compromisso mais amplo da Mubadala com a construção de uma paisagem urbana sustentável, competitiva em escala global e preparada para o futuro, em alinhamento com a visão de longo prazo do emirado.