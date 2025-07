Transações imobiliárias em Dubai superam 117 bilhões de dólares no 1º semestre de 2025

DUBAI, 20 de julho de 2025 (WAM) – O setor imobiliário de Dubai registrou desempenho excepcional no primeiro semestre de 2025, reforçando a posição do emirado como um dos principais polos globais no segmento.

Segundo dados divulgados pelo Departamento de Terras de Dubai (DLD, na sigla em inglês), o número de transações imobiliárias chegou a 125.538, alta de 26% em relação ao mesmo período de 2024, quando foram registradas 99.947. O valor total das transações alcançou aproximadamente AED 431 bilhões (cerca de US$ 117 bilhões), aumento de 25% em relação aos AED 345 bilhões do ano anterior (US$ 93,5 bilhões), evidenciando o forte ritmo de crescimento do mercado.

O total de procedimentos imobiliários — que incluem vendas, locações e outros tipos de operações — ultrapassou 1,3 milhão no período, sinalizando maior confiança de investidores e partes interessadas, além de demanda contínua nos diversos segmentos do setor em Dubai.

O mercado de investimentos imobiliários também apresentou resultados notáveis. Foram 94.717 investidores no primeiro semestre, 26% a mais do que no mesmo período de 2024, com 118.132 operações no valor aproximado de AED 326 bilhões (US$ 88,7 bilhões), uma alta de 39% frente aos AED 234 bilhões (US$ 63,7 bilhões) do ano passado. Os números refletem o apelo duradouro de Dubai a investidores de diferentes nacionalidades e perfis.

O número de novos investidores alcançou 59.075, com aportes que somam AED 157 bilhões (US$ 42,7 bilhões), representando crescimento de 22% no volume de investidores e de 40% no valor investido. Residentes nos Emirados Árabes Unidos responderam por 45% desse grupo, apontando o êxito de estratégias voltadas à conversão de inquilinos em proprietários. Os dados reforçam ainda a atratividade do mercado local para estabilidade de longo prazo, a resiliência do ecossistema de propriedade e a eficácia de iniciativas baseadas em incentivos.

As mulheres desempenharam papel relevante no crescimento do setor, com investimentos de AED 73,2 bilhões (US$ 19,9 bilhões) em 34.792 transações realizadas por 30.487 investidoras, evidenciando o aumento da participação feminina na transformação do mercado imobiliário de Dubai e no avanço da diversidade econômica.

Por nacionalidade, os investidores do Conselho de Cooperação do Golfo (CCG) somaram AED 22,56 bilhões (US$ 6,1 bilhões), os árabes não pertencentes ao CCG investiram AED 28,4 bilhões (US$ 7,7 bilhões) e os estrangeiros de outras regiões aportaram AED 228,35 bilhões (US$ 62,1 bilhões). Os dados reforçam a posição de Dubai como centro global de investimentos imobiliários, sustentada por um ambiente regulatório avançado, infraestrutura de padrão internacional e políticas voltadas ao crescimento e à sustentabilidade.

O desempenho extraordinário do setor também evidencia sua capacidade de manter o crescimento sob diferentes conjunturas, impulsionado pelas iniciativas da liderança do emirado voltadas ao progresso econômico, à confiança dos investidores e ao cumprimento das metas da Agenda Econômica de Dubai D33 e da Estratégia Imobiliária de Dubai 2033.

Entre as áreas com maior número de transações no semestre, destacam-se Al Barsha South Fourth (10.469), Al Yalayis 1 (7.595) e Wadi Al Safa 5 (7.178). Também se sobressaíram Business Bay (6.601), Dubai Marina (6.428), Airport City (5.569), Jebel Ali First (4.275), Al Thanyah Fifth (3.956), Burj Khalifa (3.670) e Meaisem First (3.643). A diversidade geográfica das operações revela a profundidade e dinamismo do mercado de Dubai.

Em valor de transações, Dubai Marina liderou com AED 25,1 bilhões (US$ 6,8 bilhões), seguida por Business Bay (AED 22,5 bilhões – US$ 6,1 bilhões), Burj Khalifa (AED 17,1 bilhões – US$ 4,7 bilhões) e Palm Jumeirah (AED 16,96 bilhões – US$ 4,6 bilhões). Outras regiões expressivas foram Al Yalayis 1 (AED 15,7 bilhões), Meaisem Second (AED 15,4 bilhões), Wadi Al Safa 5 (AED 15,3 bilhões), Airport City (AED 15,2 bilhões) e Al Barsha South Fourth (AED 14,9 bilhões). Mohammed Bin Rashid Gardens também se destacou, com AED 14,5 bilhões (US$ 3,9 bilhões) em operações, refletindo a expansão de áreas atrativas para investimentos e a crescente demanda por empreendimentos diversificados.

O Departamento de Terras de Dubai reforça seu compromisso com um ecossistema imobiliário transparente e eficiente, ampliando serviços digitais, promovendo competitividade e alinhando a legislação a programas de incentivo.

A entidade mantém os esforços para executar os objetivos da Estratégia Imobiliária de Dubai 2033, em sinergia com a Agenda Econômica D33, que visa posicionar a cidade entre os três principais centros econômicos do mundo e garantir a sustentabilidade do setor imobiliário como pilar da diversificação econômica do emirado.