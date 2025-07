Campeonato Mundial de Jiu-Jítsu Infantojuvenil começa nesta segunda-feira em Al Ain

AL AIN, 20 de julho de 2025 (WAM) – A sexta edição do Campeonato Mundial de Jiu-Jítsu Infantojuvenil da Federação Internacional de Artes Marciais Mistas (IMMAF, na sigla em inglês) será realizada pela primeira vez em Al Ain, com início marcado para esta segunda-feira (21/07). O evento segue até o próximo domingo (27/07) no ADNEC Centre Al Ain.

O torneio acontece sob o patrocínio do príncipe herdeiro de Abu Dhabi e presidente do Conselho Executivo do emirado, xeique Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan. Mais de mil atletas, entre homens e mulheres, de mais de 60 países, participarão da competição, considerada a maior da história do campeonato. Os lutadores estarão divididos em quatro categorias etárias: Juventude D (10 a 11 anos), Juventude C (12 a 13), Juventude B (14 a 15) e Juventude A (16 a 17).

A seleção nacional dos Emirados Árabes Unidos chega ao torneio com 57 atletas, após um período de preparação em um campo de treinamento em Phuket, na Tailândia. A equipe busca repetir o bom desempenho do ano passado, quando terminou em quarto lugar no quadro geral, com 12 medalhas conquistadas.

Mohammed Al Hosani, membro do Comitê de MMA da Federação de Jiu-Jítsu e Artes Marciais Mistas dos Emirados, destacou que sediar o campeonato em Al Ain com número recorde de participantes demonstra o crescimento do prestígio dos Emirados Árabes Unidos no cenário global dos esportes de combate. Segundo ele, o evento é também uma plataforma esportiva e cultural que promove a compreensão entre diferentes culturas e fortalece a juventude.

“O campeonato serve como trampolim para futuros campeões e como uma ponte para conectar nações por meio do esporte. Foi preparada uma série de experiências personalizadas para os atletas e delegações, oferecendo uma vivência completa da hospitalidade emiradense, com entretenimento e intercâmbio cultural”, afirmou Al Hosani.

Ele acrescentou que a seleção nacional dos Emirados encara a competição com entusiasmo e forte determinação: “Temos plena confiança na capacidade dos nossos atletas de apresentarem um desempenho de destaque, refletindo o progresso das artes marciais mistas no país.”