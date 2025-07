Navio de ajuda humanitária dos Emirados parte com 7.166 toneladas para Gaza

ABU DHABI, 21 de julho de 2025 (WAM) — O oitavo navio de ajuda humanitária dos Emirados Árabes Unidos, Khalifa, integrante da “Operação Chivalrous Knight 3”, partiu neste domingo do Porto Khalifa, em Abu Dhabi, com destino ao Porto de El Arish, na República Árabe do Egito.

Carregado com suprimentos emergenciais, o navio integra o apoio humanitário contínuo dos Emirados ao povo palestino na Faixa de Gaza.

O Khalifa é a maior embarcação de ajuda enviada até agora pelo país, transportando 7.166 toneladas de alimentos, suprimentos médicos e materiais de socorro essenciais. A carga inclui 4.372 toneladas de gêneros alimentícios, 1.433 toneladas de materiais para abrigos, 860 toneladas de insumos médicos e 501 toneladas de suprimentos de saúde.

Com este último envio, o volume total de ajuda humanitária encaminhada pelos Emirados à Faixa de Gaza chega a 77.266 toneladas.

A iniciativa faz parte de uma série de esforços humanitários lançados no âmbito da Operação Chivalrous Knight 3, reforçando o compromisso firme dos Emirados em prestar assistência aos afetados e necessitados, em cooperação com suas instituições beneficentes e humanitárias.