Emirates terá terceiro voo diário para Maurício a partir de dezembro

DUBAI, 21 de julho de 2025 (WAM) — A Emirates anunciou que vai introduzir um terceiro voo diário para Maurício a partir de 1º de dezembro, como parte do compromisso da companhia aérea em apoiar o turismo receptivo no país insular.

O novo serviço, que será operado por um Boeing 777 com os números EK709/710, complementará os horários já existentes e atenderá aos planos de viagem de clientes da Emirates vindos de mais de 140 destinos de sua rede global.

Atualmente, a Emirates oferece dois voos diários para Maurício com seu avião A380, modelo emblemático da frota, operando como EK701/702 e EK703/704.

Com o terceiro voo diário, em regime de compartilhamento de códigos com a Air Mauritius, a companhia oferecerá horários mais convenientes para os viajantes, além de facilitar conexões para clientes vindos do Oriente Médio, Europa e Américas com destino ao popular destino no Oceano Índico.

Adnan Kazim, vice-presidente e diretor comercial da Emirates, afirmou: “O novo voo diário com nosso wide-body Boeing 777 permitirá um aumento de mais de 30% na capacidade da rota, além de oferecer opções adicionais para que viajantes a lazer e a negócios possam fazer conexões de forma fluida.”

Desde que iniciou operações regulares para Maurício em 2002, a Emirates já transportou mais de 8,8 milhões de passageiros e mais de 126 mil toneladas de carga de e para o país.

As operações de passageiros e cargas da companhia aérea geraram importantes contribuições econômicas e sociais, incluindo US$ 119 milhões em impacto direto dos voos da Emirates, US$ 264 milhões em receitas turísticas e cerca de US$ 530 milhões para a economia mauriciana por meio de gastos relacionados ao turismo.

As atividades da Emirates também contribuíram para a criação de 3.600 empregos no país.