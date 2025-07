Aeroportos de Abu Dhabi recebem 15,8 milhões de passageiros no 1º semestre

ABU DHABI, 21 de julho de 2025 (WAM) – A Abu Dhabi Airports anunciou que recebeu mais de 15,8 milhões de passageiros entre 1º de janeiro e 30 de junho de 2025, marcando um aumento significativo de 13,1% em comparação ao mesmo período de 2024.

O Aeroporto Internacional de Zayed (AUH) teve papel crucial nesse crescimento, com 15,5 milhões de passageiros passando por suas instalações até o fim de junho — alta de 13,2% em relação ao ano anterior.

Esse aumento no tráfego de passageiros também foi impulsionado por 133.533 voos realizados nos cinco aeroportos de Abu Dhabi no primeiro semestre de 2025, o que representa um aumento de 9,2% em comparação ao ano passado. O AUH registrou 93.858 movimentos de aeronaves, 11,4% a mais que o mesmo período de 2024, quando foram registrados 84.286 voos.

Expandir sua presença global segue sendo uma prioridade estratégica para a Abu Dhabi Airports. No primeiro semestre do ano, a rede adicionou 16 novos destinos e deu as boas-vindas a novas parcerias com companhias aéreas.

Entre as adições notáveis estão o serviço da China Eastern Airlines com quatro voos semanais para Xangai (com operação diária prevista para setembro), os seis voos semanais da Air Seychelles, e o serviço da Fly Cham para Damasco. A IndiGo também ampliou sua presença no AUH com novas rotas para Madurai, Bhubaneswar e Vishakhapatnam, consolidando ainda mais o AUH como o hub mais conectado da companhia nos Emirados Árabes Unidos.

Elena Sorlini, diretora-executiva da Abu Dhabi Airports, comentou: “Entregar consistentemente crescimento positivo durante os últimos 17 trimestres é um testemunho da dedicação e do esforço coletivo de toda a equipe da Abu Dhabi Airports. Isso reflete nossa agilidade operacional e nosso compromisso em oferecer uma experiência excepcional de aviação e atrair investidores internacionais.”

A Abu Dhabi Airports também registrou crescimento impressionante nas operações de carga, destacando a crescente importância do emirado no comércio global. No primeiro semestre de 2025, foram manuseadas 344.795 toneladas de carga, um aumento impulsionado por parcerias estratégicas e aprimoramentos contínuos na infraestrutura. Um dos marcos foi a assinatura de um acordo de joint venture com a JD Property, braço de infraestrutura do gigante do comércio eletrônico chinês JD.com.

O acordo prevê o desenvolvimento de uma instalação de tecnologia avançada de 70 mil metros quadrados, destinada a atender à crescente demanda de e-commerce e logística de carga especializada entre o Leste e o Oeste, com foco nos países do CCG e na região MENA.

O primeiro semestre de 2025 também foi marcado por várias conquistas estratégicas na rede da Abu Dhabi Airports. A conclusão das obras de reabilitação no Aeroporto de Sir Bani Yas reflete o compromisso com o fortalecimento da infraestrutura aeroportuária dos Emirados e o apoio às ambições de eco-turismo de Al Dhafra.

Além disso, o AUH recebeu a prestigiada classificação 3 Pearls do Estidama para construção e foi reconhecido como o ‘Melhor Aeroporto na Chegada Globalmente’ pelo terceiro ano consecutivo nos Prêmios ACI ASQ.

No Aeroporto Executivo de Al Bateen, a colaboração da Abu Dhabi Airports com a Bombardier avançou com a criação de uma instalação de serviços dedicada, fortalecendo as capacidades de manutenção, reparo e revisão (MRO) de Abu Dhabi, posicionando o emirado como um centro de excelência para serviços de aviação.

Adicionalmente, um novo Memorando de Entendimento (MoU) assinado com a TAQA Distribution explorará a integração de tecnologias de utilidades de próxima geração em toda a rede aeroportuária, reforçando a visão de longo prazo da Abu Dhabi Airports para inovação e desenvolvimento sustentável.