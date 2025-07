Investimento dos Emirados impulsiona retomada de minas de cobre na Zâmbia

ABU DHABI, 21 de julho de 2025 (WAM) – Um investimento transformador liderado pela empresa emiradense International Resources Holding (IRH) tem promovido uma recuperação robusta das minas de cobre Mopani, consideradas um dos ativos estratégicos mais importantes da África no setor mineral.

Um ano após se tornar acionista majoritária da Mopani, a IRH já impulsionou o aumento da produção, a criação de empregos e a formulação de planos de expansão de longo prazo. Segundo a atualização operacional mais recente, apresentada a fornecedores e lideranças comunitárias em Kitwe, a produção de minério cresceu 14%, alcançando 2,59 milhões de toneladas. A qualidade do cobre extraído aumentou 18%, e o volume de cobre contido subiu 23%, totalizando 47,2 mil toneladas.

De acordo com um relatório do Banco Mundial publicado em 9 de julho, a retomada das operações da Mopani foi um dos fatores que contribuíram para o crescimento de 4% do Produto Interno Bruto (PIB) da Zâmbia em 2024.

Esses avanços foram sustentados por um aporte superior a US$ 1,1 bilhão realizado pela IRH desde 2023, incluindo US$ 620 milhões em capital próprio e US$ 400 milhões em financiamento de longo prazo. A empresa pretende ampliar ainda mais a produção, com a meta de atingir 300 mil toneladas de cobre por ano até 2029. Um novo levantamento geofísico aéreo está em andamento para identificar reservas adicionais, o que poderá estender a vida útil da mina por mais de 30 anos.

“Este é um momento de orgulho para a IRH e para os Emirados Árabes Unidos”, afirmou Ali AlRashdi, CEO da International Resources Holding. “Nossa parceria com a Mopani é um modelo de investimento de longo prazo e responsável. Estamos gerando empregos, promovendo capacitação e apoiando o protagonismo da Zâmbia na transição energética global. A demanda mundial por cobre deve atingir 4,5 milhões de toneladas até 2030, e nosso investimento permitirá que a Mopani lidere esse processo. É esse tipo de impacto que buscamos com nossa estratégia de crescimento internacional.”

O CEO da Mopani Copper Mines, Charles Sakanya, classificou a recuperação como prova de um compromisso compartilhado com desempenho e cooperação. “O progresso alcançado no último ano é resultado de uma visão clara e de uma colaboração estreita. Com o apoio da IRH, modernizamos nossas operações, digitalizamos as minas e ganhamos impulso. A próxima fase será ainda mais empolgante — para a Mopani, para nosso pessoal e para a Zâmbia.”

Atualmente, a Mopani emprega mais de 13 mil pessoas, com mais de 2.300 novos postos criados desde 2024. A estratégia de compras da empresa prioriza o valor local: 90% dos gastos com fornecedores em 2025 foram direcionados a empresas do país, totalizando US$ 436 milhões. Estão em curso ainda iniciativas nas áreas de saúde e educação, incluindo um investimento de US$ 14,8 milhões em melhorias hospitalares.

O programa de digitalização tornou a Mopani uma das minas mais tecnologicamente avançadas da região, com sistemas de monitoramento em tempo real, controle de qualidade assistido por inteligência artificial e infraestrutura de manutenção preditiva — o que elevou a eficiência operacional e a segurança, ao mesmo tempo em que reduziu custos. A infraestrutura de wifi da mina já alcança 2 km abaixo da superfície.

O investimento na Mopani integra a estratégia mais ampla da IRH de desenvolver parcerias de longo prazo no setor de recursos naturais em toda a África, com ênfase em sustentabilidade, desenvolvimento industrial e fortalecimento de economias locais. A iniciativa está alinhada à crescente presença de investimentos dos Emirados no continente africano e reflete o compromisso de Abu Dhabi com um crescimento internacional responsável.