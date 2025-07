Hamdan bin Mubarak e embaixador da Colômbia discutem cooperação esportiva e no futebol

ABU DHABI, 21 de julho de 2025 (WAM) — O xeique Hamdan bin Mubarak Al Nahyan, presidente da Associação de Futebol dos Emirados Árabes Unidos (UAEFA), recebeu Luis Miguel Merlano Hoyos, embaixador da Colômbia nos Emirados, em seu escritório em Abu Dhabi.

Durante o encontro, os dois discutiram formas de fortalecer as relações bilaterais, com foco em esportes e no avanço da cooperação no futebol.

As conversas destacaram a importância dos interesses comuns e do intercâmbio de experiências entre as federações de futebol dos dois países.

O xeique Hamdan reafirmou o compromisso da UAEFA em ampliar a colaboração com federações regionais e internacionais, visando desenvolver o ecossistema do futebol e construir parcerias estratégicas sustentáveis alinhadas à visão mais ampla do país.