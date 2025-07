Hamdan bin Zayed visita majlis em Umm Al Ashtan e se encontra com o cidadão emiradense Mubarak Al Mansouri

AL DHAFRA, 21 de julho de 2025 (WAM) — O xeique Hamdan bin Zayed Al Nahyan, representante do governante na região de Al Dhafra, visitou o majlis de Umm Al Ashtan, onde se reuniu com vários cidadãos emiradenses.

A visita faz parte do compromisso contínuo do xeique Hamdan de manter contato direto com os cidadãos dos Emirados, ouvir suas opiniões e compreender melhor suas necessidades e aspirações.

O xeique Hamdan destacou que acompanhar de perto as condições de vida dos cidadãos e residentes, garantir seu bem-estar e atender a suas demandas é uma prioridade para a liderança do país. Ele ressaltou ainda que o bem-estar humano está no centro da visão do governo, que busca constantemente aprimorar a qualidade dos serviços e promover a estabilidade social.

Segundo o xeique Hamdan, esses esforços seguem as diretrizes do presidente, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, cuja dedicação para garantir uma vida digna à população emiradense é inabalável. Essa abordagem reflete uma visão nacional abrangente que coloca os cidadãos no centro das prioridades do país.

Durante a visita, o xeique Hamdan conversou de forma calorosa com os cidadãos presentes, reforçando os laços estreitos entre a liderança e a população dos Emirados e reafirmando o cuidado e a atenção permanentes do governo a todos os aspectos da vida dos emiradenses.

Como parte do roteiro, ele também visitou o cidadão Mubarak Sultan Al Mansouri em sua residência na região de Bida'a Al Mutawa, em Al Dhafra. Al Mansouri e sua família receberam o xeique Hamdan com entusiasmo e expressaram profundo orgulho e gratidão pela presença do líder em sua casa.