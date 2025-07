Trigésima edição da Dubai World Cup será realizada em 28 de março

DUBAI, 21 de julho de 2025 (WAM) — A 30ª edição da Dubai World Cup, no hipódromo Meydan, será disputada em 28 de março do ano que vem, anunciou o Dubai Racing Club.

A temporada 2025/2026 do Dubai Racing Carnival terá 17 reuniões, começando na sexta-feira, 7 de novembro, e encerrando com a emblemática Dubai World Cup. O Emirates Super Saturday, principal evento preparatório para a grande noite, ocorrerá em 28 de fevereiro.

O xeique Rashed bin Dalmook Al Maktoum, presidente do Dubai Racing Club, afirmou: “A Dubai World Cup está consolidada como um dos grandes espetáculos esportivos e sociais do mundo. Ao nos prepararmos para sua 30ª edição, em 2026, um marco verdadeiramente digno de celebração, estamos ansiosos para receber os melhores cavalos, jóqueis e equipes do mundo inteiro.”

A edição deste ano do Carnival será marcada por quatro datas especiais, combinando corridas de elite com a famosa hospitalidade de Dubai:

Festive Friday (19 de dezembro de 2025): A temporada ganha ritmo com o Maktoum Mile (G2), de 1 milhão de dirhams, dando início às festas de fim de ano com adrenalina e celebração.

Fashion Friday (23 de janeiro de 2026): Quando a alta-costura encontra a velocidade. O destaque é o Al Maktoum Challenge (G1), com prêmio de 3,68 milhões de dirhams, etapa fundamental rumo à Dubai World Cup.

Emirates Super Saturday (28 de fevereiro de 2026): O grande ensaio geral para a noite da Copa, com o Al Maktoum Classic (G2) garantindo vaga direta para a corrida principal.

Dubai World Cup Night (28 de março de 2026): A joia da coroa. Uma noite em que os olhos do mundo esportivo se voltam para Meydan, em um dos eventos mais ricos e glamourosos do turfe internacional.